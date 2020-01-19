taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Antalya'da Rus turistler soğuk havaya aldırmadı

Alanya'da yaşayan Rus turistler, soğuk ve yağışlı havalara aldırmadan denize girmeye devam ediyor.

İHA | 19.01.2020 - 16:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve soğuk hava bugün etkisini azalttı.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren ara ara yağış olsa da zaman zaman güneş açtı.

Antalya'da Rus turistler soğuk havaya aldırmadı

14 DERECEDE DENİZE GİRDİ

Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü ilçede bazı Rus turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli vatandaşlar ise plajda kurdukları kamp sandalyelerinde oturup manzaranın tadını çıkardı.

Rus çiftin soğuk havada denize girmesi çevredeki yerli vatandaşları da imrendirdi. Soğuk havaya rağmen dalgaların arasında kulaç atan Rus çift uzun süre doyasıya denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da Rus turistler soğuk havaya aldırmadı

Antalya'da Rus turistler soğuk havaya aldırmadı

Antalya'da Rus turistler soğuk havaya aldırmadı

İlginizi Çekebilir
Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, yarıyıl tatili sonrası yoğunluk başladı. Araç kuyrukları kilometreleri buldu.
İstanbul'a beklenen kar geliyor
Perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde, başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.
Damadını pompalı tüfekle vurdu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ramazan D., tartıştığı minibüs şoförü damadı Gezer Çümen’i pompalı tüfekle vurarak öldüren kayınpeder gözaltına alındı.
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde el yapımı patlayıcı bulundu
Arsa içerisinde boş bir poşette bulunun patlayıcı, ekiplerin müdahalesi ile imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı

Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı

209
Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

Güneşten ürettiği elektriği devlete satan iş adamı

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı öncesinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı öncesinde konuştu

183
Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor

222
Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan’ın ayrılışını onayladı

67
McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

McGregor, Cerrone'u 40 saniyede nakavt etti

93
Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

Okan Buruk'tan Vedat Muriç'e gönderme

215
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir