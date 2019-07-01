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Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

Bir kişinin eşini dövdüğünü fark edip harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.

DHA | 01.07.2019 - 12:51..
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Antalya Akdeniz Bulvarı, Konyaaltı plajlarında, eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti.

SAHİLDEKİLER OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

Sahilde eşini döven kişiyi darbettiler

" KADINI ELİNDEN ALIP ADAMI DARBETTİLER"

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

Antalya'da sahilde eşini döven kişi darbedildi

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