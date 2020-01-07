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Antalya'da sahilde ölü at kıyıya vurdu

Karaya neden öldüğü belli olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurması şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 17:29..
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Türkiye, son iki günden bu yana şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya sahne oldu.

Yağışlar, Antalya'da da etkisini hissettirdi. Serik ilçesinde iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Karadayı Mahallesi yolunu su basarken, Belek ve Boğazkent mahallelerinden Serik'e öğrenci taşıyan servis minibüsü Karadayı yolunda mahsur kaldı.

İHA'nın haberine göre, suyun içerisinde kalan ve ilerleyemeyen minibüsün sürücüsü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, itfaiye aracıyla minibüsün yanına ulaşarak, öğrencileri tahliye etti.

Antalya'da sahilde ölü at kıyıya vurdu

Daha sonra suyun içerisinden çıkarılan minibüsle öğrenciler geri gönderildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KADIN MAHSUR KALDI

Aynı güzergah üzerinden Serik'e gelen bir otomobil de taşan su nedeniyle yolda kaldı.

Otomobilde mahsur kalan iki kadın yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SAHİLDE AT ÖLÜSÜ

Aşırı yağışlar nedeniyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu.

Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı. Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.

SERİK'TE İNCELEME YAPTILAR

Aşırı yağışların etkili olduğu Serik'te DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Antalya bölge müdür yardımcıları Özhan Erdanışman, Tuncay Aykan ve Yüksel Tazegül'den oluşan heyet incelemelerde bulundu.
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, aşırı yağışların ardından seviyesi ciddi anlamda yükselen Acısu Deresi için 7 iş makinesinin acil olarak sevk edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Dağdeviren, Acısu Deresi ile Aksu ilçesindeki Tekke Deresi'nin tamamını kapsayacak şekilde belediyeler tarafından yer tesliminin ardından 60- 120 metre genişliğinde sağ ve sol taş tahkimat yapılacağını da sözlerine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bütün arkadaşlarla birlikteyiz. Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

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