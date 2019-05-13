Antalya’da sahile bir çuval uyuşturucu vurdu

Akıntıyla sürüklenerek sahile vurduğu tespit edilen çuval içerisinde 27 kilo 70 gram esrar ele geçirildi.

KIYIYA VURAN ÇUVALLARDAN ESRAR ÇIKTI

Konaklı Mahallesi’ndeki sahilde üzerinde yabancı kelimelerin yazdığı bir keten çuval olduğunun ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, harekete geçti. İhbar üzerine sahile gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak yaptıkları incelemelerde çuval içerinden gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çuval içerisinde su geçirmez malzemelerle sarılı 118 paket halinde ve plaka şeklinde 27 kilo 70 esrar ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Açıklardan akıntıyla sürüklenerek geldiği tespit edilen uyuşturucularla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





