Antalya'da temassız simit tezgahı

Antalya'da oturan emekli Demir Topçuoğlu, belediyeye başvurarak, evinin yakınında simit tezgahı açmak istedi.

Belediyenin talebi kabul etmesi üzerine Topçuoğlu, caddeye simit tezgahını kurdu.

"BENİM YOKLUĞUMDA İSTEDİĞİNİZ ÜRÜNÜ ALIN"

Simit satarken kibarlığı ve hoşgörüsüyle kısa sürede müşterilerinin sevgisini kazanan Topçuoğlu, bölgede 'Simitçi Dede' olarak anılmaya başlandı.

İnsanların birbirine güvendiği bir dünyada yaşamak istediğini belirten ve bunu hayata geçirmek için çabalayan Topçuoğlu, simit tezgahına da 'Olmasını istediğim bir yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğiniz ürünü alıp, ücretini tezgahın içine bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim' yazısı astı.

Topçuoğlu ayrıca, simit tezgahının yanına ürünlerin fiyat listesini de astı.

MÜŞTERİLER PARALARINI BIRAKIP GİDİYOR

İnsanların birbirine güvendiği bir dünya hayalini 'simit teknem' dediği tezgahında hayata geçirmek için adım atan Demir Topçuoğlu, günlük ihtiyaçlarını gidermek ve yakın çevresiyle bir arada olabilmek için tezgahından ayrıldığında, müşterileri de satın aldıkları yiyeceklerin ücretini o yokken tezgaha bırakıyor.

Başta uygulamaya şaşıran müşterilerin çoğu artık alıştı, Topçuoğlu'nun yeni müşterileri ise kısa süre şaşkınlık yaşayıp ardından simit tezgahındaki yazıyı okuduktan sonra ücreti ödüyor.

"BEN İNSANLARA GÜVENİYORUM"

Her gün erken saatte uyanıp, tezgahını düzenlediğini, simitlerini sıraladığını anlatan Topçuoğlu, insanların mesaiye, öğrencilerin okula yetişmeye çalıştığı ve telaşlı olduğu sabah saatlerinde tezgahında bulunup, satış yapıyor.

Belirli saatlerde tezgahını kontrol edip, düzenleme yaptığını belirtenTopçuoğlu, "Yokluğumda tezgahımdan alışveriş yapanlar ücretini bırakıyor. Bazı zamanlar geldiğimde ürünlerim bitmiş oluyor. Ben insanlara güveniyorum. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Bu alışveriş sistemimi beğeniyorlar." dedi.





"ÖZLEMİNİ DUYDUĞUM DÜNYA"

Çevresindekilerin kendisine güvenmesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Topçuoğlu,"Ben insanlara güveniyorum. İnsanların da birbirine güvenmesini istiyorum. Böyle bir dünya hayal ediyorum. Sabah erken kalkıyor, tezgahıma geliyorum. Ürünlerimi diziyorum. Müşteriler geldikçe ürünlerimi veriyorum. İnsanız ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Sürekli tezgahımın başında duramıyorum. Yazı astım. Özlemini duyduğum dünya, insanların birbirine güvenmesi. İnsanlar geliyor ürünlerini alıyor parasını bırakıyor. Bırakmayanlar da 'Dede ben üç gün önce simit aldım parasını şimdi veriyorum' diyor. Bu yazıyı okuyan herkesten olumlu tepki aldım. Hiç kimse olumsuz bir şey demedi. Benim düşlediğim bir dünya bu." dedi.