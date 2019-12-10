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Antalya'da sahte para kovalamacası

Bir iş yerinden sahte 100 lira ile alışveriş yaptıkları belirlenen bir kadın ve bir erkek, Manavgat’ta polisten kaçarken sahte paraları araçtan dışarı attı.

İHA | 10.12.2019 - 17:23..
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Antalya’nın Serik ilçesinde bir fırından alışveriş yaptıktan sonra sahte 100 TL veren ve üzerini alan şahısların kullandıkları araçla Manavgat’a doğru geldiği ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevreyolunda gerekli önlemleri alan ekipler, bir kadın ve bir erkeğin bulunduğu aracın Mimar Sinan Mahallesi’nde okullar bölgesinde olduğunu belirleyerek takip başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araçtakiler tarafından yol kenarına atılan para güvenlik güçlerince alınırken, şahıslar ise yaşanan kovalamacanın ardından çevreyolunda yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edilen araçta yapılan aramada ve şahısların yola savurduğu paraların toplanmasının ardından 6 adet sahte 100 TL, 18 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam 1.500 TL sahte para ele geçirildi.
Sahte para olayıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen D.G. ve E.İ. isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -1

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -2

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -3

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -4

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -5

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -6

Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar -7

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