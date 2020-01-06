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Antalya'da sele kapılan çobanı AFAD kurtardı

Antalya'da sele kapılan bir çoban AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, çobanın hayvanlarına ise henüz ülaşılamadı.

İHA | 06.01.2020 - 20:56..
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Antalya'da etkili olan olumsuz hava şartları maddi ve manevi hasarlara neden olmaya devam ediyor.

Kimi bölgede insanlar evinde mahsur kalırken kimi yerde de su baskınları meydana geldi.

Serik ilçesi Çandır mahallesinde ise koyunlarını otlatmak için çıkan bir çoban geriye dönmeyince yakınları durumundan endişelenmeye başladı.

Yakınları bir süre sonra acil çağrı merkezine durumu haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı VİDEO

ÇOBAN KURTARILDI HAYVANLARINA ULAŞILAMIYOR

Yapılan arama çalışması sonucunda çoban selin taşırdığı bir derede bulundu. AFAD ekipleri çobanı kurtarma botuyla karaya çıkardı. Kurtulan çobanın hayvanlarına ise hala ulaşılamıyor.

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