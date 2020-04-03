Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
SEVGİLİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini odaya kapatan Volice, ölümle tehdit eden sevgilisi Ebubekir D.'yi polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnen Ebubekir D., teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi.
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"BEN KORONAVİRÜSLÜYÜM"
Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken, 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürüleceği sırada ekip otosuna bindirilmeye çalışan adam, "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti.
Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ve sevgilisi Rumen Karmen Volice'nin emniyette ifadesi alındı.