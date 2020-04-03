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Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Tartışma sonucu sevgilisini rehin alan emekli astsubay, polislerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

DHA |
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Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SEVGİLİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini odaya kapatan Volice, ölümle tehdit eden sevgilisi Ebubekir D.'yi polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine direnen Ebubekir D., teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi.

Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü ViDEO

"BEN KORONAVİRÜSLÜYÜM"

Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edilirken, 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürüleceği sırada ekip otosuna bindirilmeye çalışan adam, "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti.

Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ve sevgilisi Rumen Karmen Volice'nin emniyette ifadesi alındı.

Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü

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