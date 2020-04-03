1 AB'den özür mektubu: Artık İtalya'nın yanındayız AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi." dedi.

2 Dorukhan'ın menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri, siyah-beyazlı kulüpten bir teklif gelmediğini belirtti.

3 Neymar lüks evinde karantinada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karantina günlerinde 7 milyon sterlin değerindeki evinde vakit geçiriyor. Lüks evde helikopter pisti bile var.

4 Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı Tekirdağ'da Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.

5 Apple, ABD'deki mağazalarını mayıs ayına kadar kapalı tutacak Koronavirüsün ABD'de hızla yayılmasının ardından Apple, ülke genelindeki bütün mağazalarını en erken mayıs ayına kadar açmayacağını duyurdu.

6 Antalya'da emekli asker koronayım diyerek polise tükürdü Tartışma sonucu sevgilisini rehin alan emekli astsubay, polislerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.