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Antalya'da ölüme sebep olan seyyar dişçi tutuklandı

Antalya'da diş apsesi enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği yüzünden hayatını kaybeden Durmuş Ay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İHA | 29.11.2019 - 05:46..
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Antalya'nın Serik ilçesinde Durmuş Ay (39), dişinde oluşan iltihap sonucu oluşan halsizlik ve solunum sıkıntısı sebebiyle 25 Kasım günü hastaneye kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha önce de sürekli dişinden rahatsızlığı olduğu öğrenilen ve 15 gün önce diş çektirdiği bildirilen Ay'a, doktorlar hemen müdahale etti. Doktorlar, Durmuş Ay'ı önce solunum cihazına bağladı, daha sonra ise kalp masajı uyguladı. Durmuş Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da ölüme sebep olan seyyar dişçi tutuklandı

SEYYAR DİŞÇİ TUTUKLANDI

Durmuş Ay'ın 15 gün önce dişini çektirdiği ve bu yüzden hayatını kaybettiği iddiasıyla eşi Müjgan Ay tarafından dişleri çektiği iddia edilen ve seyyar olarak çalışan Hüseyin A. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İhbarı değerlendiren ekipler savcılık talimatıyla Hüseyin A.'yı bugün gözaltına aldı. Serik Adliyesinde savcılık tarafından ifadesi alınan Hüseyin A. 'taksirle ölüme sebebiyet vermek'suçundan tutuklandı.

BABASINDAN ÖĞRENDİĞİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORDU

Hüseyin A.'nın ifadesinde Durmuş Ay'ı tanıdığını, babasından öğrendiği şekilde Ay'ın çalıştığı iş yerinde bir azı dişini çektiğini ve ücret almadığını söylediği öğrenildi.

Antalya'da ölüme sebep olan seyyar dişçi tutuklandı

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