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Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

Antalya'da sıcak hava yüzde 72'lik nem oranıyla birleşince, vatandaşlar kendini sahillere attı.

İHA | 30.07.2019 - 14:31..
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Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

Türkiye'de turizmin başkenti Antalya, güne yine nemli ve sıcak havayla başladı.

NEM YÜZDE 72'YE ÇIKTI

Yüzde 72'lik nemle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye çıktığı şehirde, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Sıcak hava ve nemden bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı.

Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

TATİLCİLER SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

Yüzde 72'lik nem nedeniyle sokaklarda çok az kişi olduğu görüldü. Farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler, yüzerek serinlemeye çalıştı. Konyaaltı Sahili'nde plajlara akın eden tatilciler şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı.

Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

BUNALTAN BİR HAVA VAR

Uzun süredir Antalya’da yaşamadığını ifade eden Havva Hande, “Dışarıdan geldiğim için bana fazla sıcak gelmiyor. Ama yine de bunaltan bir hava var. Deniz dışında daha fazla alternatifin olması gerekiyor. Su çok soğuktu. Ben hatta ısınmak için güneşe kaçtım. Ben en çok nemden etkilendim.” dedi.

Antalya’da hissedilen sıcaklığın yaz dönemine göre normal olduğunu belirten Nagihan Akış ise, bugün havanın sıcak olduğunu belirtti. Akış, “Yapacak bir şey olmadığı için biz de dışarıya çıkıp denize geliyoruz. Deniz bana soğuk geldi, önceki senelerde daha sıcak oluyordu. Bugün soğuk olması bence daha iyi oldu.” diye konuştu.

Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

Antalya'da sıcak hava nemle birleşti

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