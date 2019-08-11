taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sokaklar boş kaldı.

İHA | 11.08.2019 - 15:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Turizm kenti Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü yüksek sıcaklıkla başladı.

BAZI NOKTALAR ALEV ALEV YANDI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün termometresi 41,3, nem oranını ise yüzde 8 olarak gösterdi. Kentte bazı noktalarda yer alan termometrelerde ise sıcaklık 46 derece ölçüldü.

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

KONYAALTI BOŞ KALDI

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de aşırı sıcaklar nedeniyle tatilcilerin uğrak yeri olmadı. Sahilde birçok işletmenin ve denizin boş olduğu görüldü. Varyanttaki falezler ise çocukların eğlence mekanı oldu. Bayramın yanı sıra sıcak hava nedeniyle sokak ve caddelere de kimsenin çıkmadığı görüldü.

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

ANKARA'DAN GELİP SICAĞI GÖRDÜLER

Ankara’dan gelen misafirlerini sıcak da olsa gezmeye çıkardığını dile getiren Emre Yetiş, “Antalya bugün her zamankinden daha bir sıcak. Tatile gelenlerde sıcaklığı hemen anlayabiliyor. 42 dereceler alışılmış sıcaklığın üstünde. Sıcak havaya rağmen misafirlerimi gezdiriyorum. Bayram da güzel geçiyor.” dedi.

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

BAZI YERLERDE KALABALIK OLUŞTU

Ankara’dan tatile gelen İrfan Demiray, havanın aşırı sıcak olduğuna dikkat çekerek, “Bazı yerlerde çok kalabalık var. Sıcak da olsa bayramı eğlenerek geçirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

Antalya'da sıcaklık 46 dereceye kadar çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

76
Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

122
Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

66
Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

125
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

240
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı

82
Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir