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Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcak havadan bunalan kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girip, serinlemeye çalıştı.

DHA | 22.06.2019 - 14:56..
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Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan, kağıt toplayıcısı bir grup Suriyeli çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİLER

Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet, uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden, derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin uyarılarına ise aldırış etmedi.

Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinledi

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