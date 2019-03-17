Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş ederek Mehmet Ali Meri (74), oğlu Rüştü Meri (54) ve kızı Mesudiye Kılıç'ı ağır yaraladı.

2 ÖLÜ 1 YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik ve Aksu ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali ve Rüştü Meri kurtarılamadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Mesudiye Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Süleyman Ü'nün, olaydan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.