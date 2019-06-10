Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde, içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü.

2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden, pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede kurtarılmaya çalışılan Ataberk Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı olay, geçen yıl da meydana geldi. 30 Ekim 2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü VİDEO