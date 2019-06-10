taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7809
Euro
6.5394
Altın
1329.02
Borsa
94199.58
Gram Altın
246.877

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü; iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

AA | 10.06.2019 - 15:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde, içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü.

2 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden, pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. Hastanede kurtarılmaya çalışılan Ataberk Gökmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı olay, geçen yıl da meydana geldi. 30 Ekim 2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü VİDEO

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

Nevşin Mengü: A Milli Takım kurallara uymalı

580
Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

Türkiye, İzlanda'ya nota verdi

361
İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

İzlanda basını Türk kullanıcının paylaşımını manşet yaptı

277
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayına çıkıyor

350
Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

Burak Yılmaz: İzlanda'da havalimanında 3 saat bekletildik

459
Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

Bakan Soylu: Suriyeliler kamu düzenini bozamayacak

763
İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

İzlandalı, Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

543
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir