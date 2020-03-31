Antalya'da sivil polis otosu ile araç çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Alanya'dan Anamur yönüne giden Murat Şahin'in kullandığı otomobil ile Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 yoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki, Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis otusu çarpıştı.

POLİSLER ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle sivil polis aracı, takla atarak, ters dönerken, kaza sonrası polis memurları Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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2'Sİ POLİS 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerce araçtan yaralı çıkarılan polis memurları, Bahri Bozkurt ve Ömer Faruk Gündoğan ile kazada yaralanan diğer sürücü Murat Şahin, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirlenirken, kaza sonrası araçlar, vinç ve çekici ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.