Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Erdal Kuran, annesi Emine Kuran'ı da yaralayarak sokağa çıktı.

"BABAMI ÖLDÜRDÜM, ANNEMİ YARALADIM"

Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım." diye bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak, hastaneye götürüldü.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, devlet hastanesine götürüldü.

Baba İsmail Kuran'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDE İLAÇ VERMİŞ

Şizofreni hastası olduğu ve bir süredir ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran'a, ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği belirlendi.