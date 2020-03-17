taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4568
Euro
7.167
Altın
1482.73
Borsa
83684.82
Gram Altın
307.875
Bitcoin
34576.92

Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

Babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra annesini de yaralayan şahıs, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

DHA | 17.03.2020 - 12:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Erdal Kuran, annesi Emine Kuran'ı da yaralayarak sokağa çıktı.

"BABAMI ÖLDÜRDÜM, ANNEMİ YARALADIM"

Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım." diye bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak, hastaneye götürüldü.

Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, devlet hastanesine götürüldü.

Baba İsmail Kuran'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDE İLAÇ VERMİŞ

Şizofreni hastası olduğu ve bir süredir ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran'a, ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği belirlendi.

Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

Antalya'da şizofreni hastası adam babasını öldürdü

İlginizi Çekebilir
Kurye kılığına girip eşini vuran sanığın cezası bozuldu
Mahkeme, Konya’da eşi ile iş arkadaşını silahla vurarak yaraladığı için 21 yıl 9 ay hapis cezası alan sanığın yüz yüze ifade vermemesini, bozma gerekçesi saydı.
HDP'den mahkumlar için korona önerisi
Koronavirüs vakalarının artmasından sonra HDP, cezaevindeki mahkumların serbest bırakılmasını istedi.
İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi
Polis ekiplerince mahkeme kurarak, para cezaları kesen çeteye düzenlenen operasyon güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Avrupa'dan dönüş için yoğun talep
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 34 seferle Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona aşısı ilk kez denendi
Korona aşısı ilk kez denendi
192
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona bilgilendirmesi yapacak
269
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı
125
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
67
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Benzine 25 kuruş indirim geliyor
168
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az
574
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
Karius: Türkiye, Almanya'dan daha güvenli
51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir