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Antalya'da sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

Muratpaşa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

DHA |
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Antalya'da sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Antalya'da yasağa rağmen sokağa çıkan kişilere para cezası uygulandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

SOKAK YASAĞI TARTIŞMASI

Mahallede devriye gezen polis ekipleri, sokakta bulunan bir kişiyi evine gitmesi için uyardı. Uyarı üzerine adı açıklanmayan kişi, kuzularını otlattığını söyledi ve itiraz etti.

İtiraz üzerine polisle bu kişi arasında tartışma çıktı. Çevredeki evlerde bulunan bazı kişiler de sokağa çıkarak tartışmaya dahil oldu.

Antalya'da sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

İtiraz eden ve polis merkezine götürülen kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, bölgeye takviye olarak gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA

Polis ekipleri, çocukların kaçtığı adrese gitti. Adreste bulunan 3 kişinin kimlikleri sorulduğunda burada oturmadıkları anlaşıldı.

3 kişi, araçlarıyla adrese geldiklerini söyleyince, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da sokağa çıkan 4 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

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