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Antalya'da sokak hayvanları beslendi

Antalya'da ormanlık alanda ve mahallelerdeki sokak hayvanlarına belediye ve jandarma ekipleri tarafından yem bırakıldı.

DHA |
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Antalya'da sokak hayvanları beslendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gelmesini ardından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı.

Vatandaşların evlerinde kalmasının ardından birçoğu vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları da untulmadı.

EKİPLER HAYVANLARA MAMA VE SU VERDİ

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, Konyaaltı Jandarma İlçe Komutanlığı ile birlikte ormanlık alanlarda ve mahallelerde sahipsiz kedi, köpeklere mama ve su verdi.

Belediye görevlileri, ilçe merkezinden uzak ormanlık alanlarda ve mahallelere kilolarca hazır mama ve su bırakırken, jandarma ekibi de yardımcı oldu.

Antalya'da sokak hayvanları beslendi

JANDARMA ELİYLE BESLEDİ

Bir jandarma çardaktaki kediyi eliyle besledi.

Antalya'da sokak hayvanları beslendi

"DÜZENLİ OLARAK HAYVANLARI BESLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlisi Muhammet Karol, hayvanseverlerin yasak nedeniyle sokağa çıkamadığını, bu nedenle sahipsiz köpeklerin aç ve susuz kaldığını belirterek, “Biz de jandarma ekipleri ile birlikte düzenli olarak hayvanları beslemeye çalışıyoruz" dedi.

Antalya'da sokak hayvanları beslendi

Antalya'da sokak hayvanları beslendi

Antalya'da sokak hayvanları beslendi

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