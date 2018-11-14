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Antalya'da spin ve drift atanlara 115 bin lira ceza

İl genelindeki denetimlerde, trafikte "spin" ve "drift" yaptıkları gerekçesiyle 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı.

AA | 14.11.2018 - 01:44..
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Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "spin" ya da "drift" olarak adlandırılan, trafik kurallarına aykırı hareketleri yapanlar için uygulanacak cezai işlemlerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

14 SÜRÜCÜYE CEZA, 14 ARACA 2 AY MEN

Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu, 3 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı, 14 araç da 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Söz konusu araçların sürücülerine ise 115 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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