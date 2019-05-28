Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü.

Sıcak havada serinlemek isteyen turistler, 150'den fazla ülkeden turist ağırlayan kentte denize girmenin keyfini yaşadı. Plajda güneşlenen ve su sporları yapanların yanı sıra sahil kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binmeyi tercih edenler de oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de kumdan heykeller yaparak eğlendi.

Antalya'da su sıcaklığı 28 dereceye çıktı VİDEO

"BÖYLE GÜZEL BİR DENİZİ BAŞKA BİR YERDE BULAMAZSINIZ"

İsviçre'den ailesiyle tatil için gelen Tülay Hayatsu, çok güzel bir hava ve denizle karşılaştıklarını söyledi.

Her yıl tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini anlatan Hayatsu, "Bu yıl ilk defa denize geldim. Böyle sıcak havada denizin ve güneşin tadını çıkaracağız." dedi.

Ankara'dan gelen Galip Özdemir de denizde birlikte yüzdüğü torunlarıyla oyun oynadığını dile getirdi.

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu belirten Özdemir, "Bugün deniz de hava da nem de çok güzel. Bunaltıcı bir nem yok. Deniz sakin ve çok temiz. O kadar güzel ki dipteki taşlar görülüyor. Böyle güzel bir denizi başka bir yerde bulamazsınız." diye konuştu.

"SÜREKLİ TATİL YAPIYOR GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

Antalya Sarısu Kadınlar Plajı'nda cankurtaranlık yapan Damla Özgeçen de izinli olduğunu, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni tercih ettiğini söyledi.

Her milletten insanın aynı yerde serinlediğini aktaran Özgeçen, "Burada yaşıyorsanız sürekli tatil yapıyor gibi hissediyorsunuz. İstediğiniz yerden denize girebiliyorsunuz, çok güzel bir kent." ifadelerini kullandı.