1 Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

2 Fransa'daki grev hayatı felç etti Fransa'daki emekli reformu için alınan yeni kararlar Paris'te protesto ediliyor. Paris toplu taşıma çalışanları, bu kararı protesto etmek için greve gitti. Grev sonrası ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

3 Muş'ta yangın maddi hasar yarattı Varto ilçesinde meydana gelen yangında tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

4 Adıyaman'da yabancı uyruklu şahsın arabasında 35 adet hap çıktı Yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda narkotik ve psikotrop haplar ele geçirildi.

5 Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı Bir sitenin ortak alanındaki otoparkta unutulan çanta paniğe neden oldu.

6 Rusya'da yaşlı adam trenin altında kalıyordu Krosnodar şehrindeki bir istasyonda trenin altında kalmak üzere olan yaşlı adamı son anda Rus polisi kurtardı.