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Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

Bir sitenin ortak alanındaki otoparkta unutulan çanta paniğe neden oldu.

İHA | 13.09.2019 - 16:03..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerindeki sitelerin ortak otopark alanında siyah bir çanta gören vatandaşlar, şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPANDI

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çantanın olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Polisler çantanın olduğu alanı araç ve yaya trafiğinden uzaklaştırdı.

Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI

Uzman ekiplerin yaptığı kontrolde çantadan elbise çıktı. Polis daha sonra bölgeyi araç ve yaya trafiğine açtı.


Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

Antalya’da şüpheli çanta panik yarattı

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