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Antalya'da 'Suriyelileri evinize alır mısınız' deneyi

Antalya sokaklarında gerçekleştirilen bir sosyal medya deneyinde vatandaşlara "Suriyeli mültecilere evinizi açar mısınız" sorusu yöneltildi 'Evet' cevabı verenler küçük bir şok yaşadı.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 18:32..
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Antalya sokakları ilginç bir deneye sahne oldu.

İlave TV'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde sunucu yoldan geçen vatandaşlara, "Suriyelileri evinize misafir eder misiniz?" sorusu yöneltti.

SURİYELİYİ GÖRENLER HEMEN MAZERET BULDU

'Evet' yanıtı veren vatandaşların yanına önceden ayarlanmış Suriyeli rolünde bir kişi gelerek "Burada bir tane Suriyeli vatandaş var bunu evinize götürün o zaman" cevabıyla karşılaştı.

Beklenmedik anda karşılarında Suriyeliyi gören vatandaşlar hemen mazeret bularak alandan ayrıldı.

Antalya'da 'Suriyelileri evinize alır mısınız' deneyi VİDEO

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