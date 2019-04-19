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Antalya'da sürücü kazanın şokuyla fren yerine gaza bastı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

İHA | 19.04.2019 - 11:51..
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Kaza Aydınevler Mahallesi 5546 Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yaşar yönetimindeki otomobil, Mehmet Ay'ın kullandığı ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır'ın kullandığı otomobile çarptı.

TABELAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışma sırasında sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı otomobil, önce yanındaki bir araca çarptı, ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi.

Kazanın şokuyla fren yerine gaza bastı VİDEO

UZUN SÜRE KAZANIN ETKİSİNDEN KURTULAMADI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü.

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