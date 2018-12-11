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Antalya'da 'swinger' operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'da internet üzerinden iletişim kurarak fuhuş yapanlara düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 5 kadın ise kurtarıldı.

DHA | 11.12.2018 - 16:17..
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı.

5 KADIN KURTARILDI

'Swinger' operasyonu kapsamında, 2 ay süren takibin ardından, yeterince delil toplayan ekipler, bu sabah Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda; 6 erkek şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa zorlandığı belirlenen 5 kadın ise kurtarıldı.

Antalya'da 'swinger' operasyonu: 6 gözaltı

UYARICI HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel ürünler ve uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Antalya'da 'swinger' operasyonu: 6 gözaltı



Antalya'da 'swinger' operasyonu: 6 gözaltı



Antalya'da 'swinger' operasyonu: 6 gözaltı

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