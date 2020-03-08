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Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

İş arkadaşı tarafından vurulan fırın ustası adam, sol gözünü kaybedince iş bulamaz oldu.

DHA | 08.03.2020 - 09:35..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki fırında personelden sorumlu ustabaşı olarak çalışan İsmail Aksoy ile işçi Caner Narlı arasında ast-üst ilişkileri nedeniyle tartışmalar yaşandı.

11 EL ATEŞ AÇTI

Narlı'nın ustabaşı olmak için kendisine baskı kurduğunu öne süren Aksoy, parkta onunla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narlı, kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirerek bilye atara çevirdiği tabancayla Aksoy'a 11 el ateş etti.

Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

GÖZÜNÜ KAYBETTİ, VÜCUDUNDA 3 KURŞUN KALDI

İsmail Aksoy, kurşunlardan birinin sol gözüne 10 tanesinin de kol ve belden yukarısına isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken, 20 gün yoğun bakımda tedavi gören Aksoy'un gözü kurtarılamadı.

İç organları da zarar gören Aksoy'un vücudundan 8 bilye çıkarıldı, 3'ü ise hala bedeninde duruyor.

Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

ZANLI TUTUKLANDI

Caner Narlı olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narlı, daha sonra öldürmeye teşebbüsle yargılandı ve en yüksek sınır olan 8 yıl 4 ay ceza alırken, 'ruhsatsız tabanca taşımak', 'kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirmek' ve olay sırasında otomobilin lastiklerini patlattığı için 'mala zarar vermek'ten de para cezaları aldı.

Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Aksoy'a gözünü kaybettiği için engelli raporu verildi.

Raporla birlikte başvurduğu hiçbir engelli kadrosunda iş bulamayan İsmail Aksoy'un maddi kaybını karşılamak adına avukatı Mustafa Gökduman 1 milyon liralık tazminat davası açarken, tazminat davasının devam ettiğini ve İsmail Aksoy'un ilaçlarla ayakta durabildiğini belirten Gökduman, "İlk kurşun gözüne isabet ediyor. Belden yukarı kurşunları boşaltıyor. 11 kurşun yedi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Müvekkilimin çalışamamasından dolayı tazminat davası açtık. Bir gözü alındı, artık sol gözü yok. Mağduriyetler yaşadı. O yüzden maddi manevi tazminat davası açtık. Yargılama devam ediyor." dedi.

Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

BORÇ BATAĞINA DÜŞTÜ

Gittiği her iş yerinde görme kaybı ve vücudundaki yaralar gerekçe gösterilerek iş verilmeyen İsmail Aksoy ise yaşamını kardeşinin evinde sürdürüyor.

Kardeşine yük olmamak için sürekli iş aradığını ancak bir iş bulamadığını söyleyen Aksoy, geçen süre içinde bankalardan çektiği kredileri de ödeyemediği için borç batağına düştüğünü belirtti. 50 bin TL'lik borcunun olduğunu belirten Aksoy, "Bankaya borcumu çalışamadığım için ödeyemiyorum. Hangi işe gittiysem gözümü ve vücudumdaki kurşunları bahane edip işe almadılar. Engelli olarak verdikleri yüzde 33 rapor bir işe yaramıyor." dedi.

Antalya'da tabancayla vurulan adam sol gözünü kaybetti

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