Antalya'da öğle saatlerinde İranlı kadın turist, bir taksiye bindi.

BANKAMATİKTEN PARA ÇEKMEK İSTEDİ

Muratpaşa ilçesindeki bir AVM’ye gitmek istediğini söyleyen kadın, bu sırada da bankamatikten para çekmek istedi.

TAKSİCİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

İranlı turist, istediği bankamatiği bulamadığını ileri sürerek taksiciyle tartışmaya başladı. Araçtan inen genç kadın, AVM’ye gitmek istemediğini ve taksiye yeniden binmeyeceğini söyledi.

Antalya'da taksici ile İranlı turist tartıştı VİDEO



10 LİRALIK TAŞIMA ÜCRETİ İÇİN KAVGA ETTİLER

Taksi şoförü de bankamatik ararken taksimetreye yansıyan 10 TL taşıma ücretini istedi.

İranlı turist ücreti vermedi ve taksicinin kendisini darp ettiğini iddia ederek polise şikayetçi olduğunu söyledi.

İRANLI TURİST GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çevredekiler durumu fark etti ve olayı polise bildirdi. Uzun süre ağlayan İranlı kadın, polise yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

TAKSİCİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İranlı turist, çevredeki vatandaşlarca sakinleştirilmeye çalışılırken taksi şoförü de sadece taksi ücretini istediğini ve 10 TL için kavga etmeyeceğini belirtti. Taksici ayrıca üzerine atılan suçlamaları da kabul etmedi.

POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİLER

İranlı turist ve taksi şoförü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.