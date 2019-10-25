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Antalya'da takside tepe lambasına polis imdat özelliği

Taksici, sürücüler için bir çalışma düzenleyerek tehlike anında acil durum çağrısını kolaylaştıracak bir çalışma başlattı.

İHA | 25.10.2019 - 12:33..
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Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında yada acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi.

ACİL YARDIM BUTONU KONULACAK

Taksi içine görünmeyecek bir noktaya acil yardım butonu koyan Doğan, sürücünün bu butona basması halinde dijital ekrandan seri şekilde ’polis imdat’ uyarısı yapmasını sağladı.

Antalya'da takside tepe lambasına polis imdat özelliği

TAKSİCİLER HEDEF OLARAK GÖRÜLÜYOR

Son dönemlerde ticari taksi sürücülerine yönelik gasp olayının fazla olduğunu işaret eden Doğan, saldırganların taksicileri basit ve açık bir hedef olarak gördüğünü dile getirdi.

Antalya'da takside tepe lambasına polis imdat özelliği

SÜRÜCÜ İLE MÜŞTERİ YALNIZ KALABİLİYOR

Şüphelinin araca bindiği zaman sürücü ile yapayalnız kaldığını kaydeden Hakan Doğan, “Sürücünün kendini koruyacağı bir sistem yok, tamamen kaderiyle baş başa. Taksimetre alanıyla da ilgileniyorum, arkadaşlarıma yardımcı olmak için araştırma yaptım. Bir ihbar sistemi geliştirmek istedik. Bu tepe lambaları bizim ürünümüzdü. Taksi şoförü yolcudan şüphelense bile yapacağı bir şey yok. Müşterinin haberi olmadan sürücü yakınındaki butona basarak dışarıya yardım mesajı gönderiyor. Dışarıdan bunu farkeden kişi hemen polisi arıyor” dedi.

Antalya'da takside tepe lambasına polis imdat özelliği

SİSTEM 2 AYDA TAMAMLANDI

Sistemin 2 aylık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyleyen Doğan, “Sürücünün butona basmasıyla aracın üzerindeki tepe lambasının taksi yazan bölümünde ’polis imdat’ yazılara geçmeye başlıyor. Kendi araçlarımızda denedik ve başarılı bir çalışma oldu.” diye konuştu.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Uyarı sistemini kullanmaya başlayan taksi sürücülerden Hüseyin Topal, özellikle gece çalışırken her zaman bir tedirginlik içinde olduklarını belirtti, “ Bir çok arkadaşımızın başına olumsuz olaylar geldi. Yolcu ile başbaşayken yardım isteyemiyoruz, telefon açamıyoruz. Yanlış bir hareketimizde yaralanabiliriz. Bu uyarı sistemini çok faydalı buluyorum. Can güvenliğinin parayla değeri biçilmez. Yolda giderken ışık ‘polis imdat ‘diye bağırıyor” dedi.

Antalya'da takside tepe lambasına polis imdat özelliği

YAYGIN OLARAK KULLANILMASINI TALEP ETTİ

Uyarı sisteminin kanuna uygun olduğunu ve kullanmakta herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten Hakan Doğan, yeni sistemin UKOME ile görüşüp kentte yaygın olarak kullanılmasını beklediklerini belirti.


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