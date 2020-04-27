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Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

35 gün önce tatil için gelen ve paralarının bitmesi sonucu ülkelerine dönemeyen turistler, Rus Konsolosluğu'na başvurdu.

İHA |
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Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

Antalya’ya 35 gün önce tatile gelen yaklaşık 400 kişilik Rus kafilesi, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla tatil yerinde kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, Rus Konsolosluğu'na başvurarak ülkelerine geri dönmek istediklerini bildirdi.

KONSOLOSLUKTAN CEVAP OLUMSUZ GELDİ

Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Antalya'da tatil için gelen Ruslar parasız kaldı ViDEO

"PARAMIZ BİTTİ, RUSYA'YA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, “Paramız bitti, Rusya’ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama Gürcistan sınırı da kapalı.” dedi.

Bir müddet daha konsolosluk önünde bekleyen Ruslar, polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.

Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

Antalya'ya tatil için gelen Ruslar parasız kaldı

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