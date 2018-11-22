taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.283
Euro
6.0382
Altın
1227.68
Borsa
92628.8
Gram Altın
208.651

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya’nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı.

İHA | 22.11.2018 - 17:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilerken, Alanya’da kasım ayı sonuna gelinmesine rağmen yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sıcaklığın tadını yüzerek ve güneşlenerek çıkarıyor.

SUYUN SICAKLIĞI 22 DERECE

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22.2, nem oranının yüzde 69 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında alarak denize girdi. Bazı turistler ise kendilerini kumlara atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

"BURAYI ÇOK SEVİYORUM"

Rusya’da Alanya’ya tatile gelen ve deniz keyfi yapan Rus uyruklu Anna Starovoytova, ilçeyi çok beğendiğini söyledi. Starovoytova, "Alanya’ya 5’inci kez tatile geliyorum. Alanya çok güzel tekrar gelmeyi yine düşünüyorum. Burayı çok seviyorum ve vazgeçemem" dedi.

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

"İLK FIRSATTA TEKRAR GELECEĞİM"

Alanya’ya daha önce geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Çekya uyruklu Martina Spalenska ise havanın güzel olmasından memnun olduğunu belirterek ilk fırsatta tekrar geleceğini aktardı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın yarın yerini yağmura bırakacağını kaydetti.

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

233
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

139
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

900
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

466
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir