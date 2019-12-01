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Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

Derme ilçesinde tatilciler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece olmasının tadını çıkarıyor.

DHA | 01.12.2019 - 12:35..
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Türkiye'nin kuzey ve doğusu soğuk hava dalgasıyla mücadele ederken Antalya'da tatilciler sıcak havanın tadını çıkarıyor.

BAHARDAN KALMA GÜNLER

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'nın Demre ilçesinde, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

TATİLCİLER YÜZME MOLASI VERDİ

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyen tatilciler, deniz keyfi yaptı.

Turistler, Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Önce tekneden Batık Kenti izleyen turistler, ardından kara bağlantısı olmayan Kaleköy'ü fotoğrafladı.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Kekova'nın güzelliklerini kayda alan tatilciler, koylarda yüzme molası verdi. Rüzgarlı havaya rağmen kendilerini Kekova'nın mavi sularına bırakan çoğunluğu Rus turist, kulaç atarak denizin keyfini çıkardı.

"RÜYA GİBİ"

Turistler, yüzme molasının ardından tekrar Çayağzı Limanı'na döndü. Kekova'da denize giren Rus Aleksandr Efanov, "Su çok mükemmeldi. Rusya'da yaz günü dahi böyle bir hava bulmak çok zor. Sezon sonu geldiğim için burada yüzeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu mevsimde denizde yüzmek rüya gibi." dedi.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

"HAYAL GERÇEK OLDU"

Rus Loginov İgor ise, "Beni bu tura ikna edenlere teşekkür ediyorum. Kekova mükemmel bir yer. Ülkemdeki havayla karşılaştırınca şu an burada adeta yazı yaşıyorum. Bu mevsimde denize girmek bir hayaldi. Burada gerçek oldu." diye konuştu.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

"DENİZ HALA SICAK"

Tur rehberi Mustafa Aslan da, "Kekova, doğa ile denizin bütünleştiği bir nokta. Dört mevsim sıcak. Dört mevsim burada yüzülüyor. Bunun örneğini misafirlerimiz yüzerek gösterdi. Hala deniz sıcak." ifadelerini kullandı.

Antalya'da tatilcilerin deniz keyfi sürüyor

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