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Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan temizlik işçisi, karakolun yolunu tuttu.

DHA | 21.08.2019 - 11:47..
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Antalya'da temizlik işlerine giden Sevda Karakuş, 1 hafta önce Rusalina B. ile evin temizliği karşılığında 180 liraya anlaştı.

Karakuş, evin büyüklüğü ya da küçüklüğüne göre fiyatın 20 lira daha artabileceğini belirterek, söylediği gün Rusalina B.'nin adresine gitti.

YENİDEN SİLMESİNİ İSTEDİ

Salondaki 4 camı sildikten sonra mutfaktaki camı silmeye geçen Karakuş'a ev sahibi, temizliğini beğenmediğini belirterek, yeniden silmesini istedi.Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

"ONURUMU KIRDI"

Sevda Karakuş, ev sahibinin isteği üzerine camı 5 kez sildiğini; ancak Rusalina B.'nin yine memnun kalmadığını belirterek, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Karakuş, "Ev sahibi kadın 'Sen bu işi beceremiyorsun, 30 lira vereyim; defol, git' dedi. Günüm boş geçmesin, dedim ve camı yeniden sildim. Kadın olmadığını belirterek, yüzüme 50 lirayı atıp, evinden beni kovdu. Egosunu tatmin etti. Onurumu kırdı. Kadının bağrışlarına yan komşu geldi. Kocası geldi, eşinin agresif olduğunu belirterek gidip dinlenmemi istedi" dedi.Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

"PARAYI YÜZÜME ATMASI ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. 1 hafta önce benden randevu aldı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" diye konuştu.

Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

Antalya'da temizliğini beğenmedi diye şikayetçi oldu

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