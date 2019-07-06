taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Kuru ve sıcak havanın etkili olduğu Antalya'da vatandaşlar, plaj ve ağaç gölgelerini tercih etti.

İHA | 06.07.2019 - 14:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle Antalya'da  hava sıcaklığı 39, nem ise yüzde 11 olarak ölçüldü. Kentin bazı noktaları ve otomobillerin termometreleri ise 42 dereceyi gösterdi.

Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

BAZILARI PİKNİK YAPTI

Sıcak havada serinlemek isteten tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederken, denize girmeyenler ağaç gölgelerinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken, bazıları da ailecek piknik yaptı.

Sahil Yaşam Parkı içine kurulan ve yerden su püsküren fıskiyeler, çocukların eğlence mekanı oldu. Tatlı su ile serinleyen çocuklara aileleri de eşlik etti. Sıcaktan etkilenen sokak köpeklerine, vatandaşlar plastik kaplarla su bıraktı.

Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

1,5 LİTRE SU YETMİYOR

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Eyüp Furkan Karadağ, İstanbul’dan geldiğini belirterek, “Antalya birkaç gündür çok sıcak. 42 dereceye ulaştı sıcaklık yakıyor. Ama ders çalıştığımız kütüphaneler klimalı. Aldığımız 1.5 litre su içmeye ve serinlemeye neredeyse yetmiyor.” dedi.

Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

DENİZ SERİN

Sahilde yelken yapan Doğa Ölçen ise, “Hava çok sıcak ve poyraz var. Yazın her zamanki halini yaşıyoruz. Biz de burada, hava sıcak da olsa yelken yapıyoruz. Antalya’nın denizini seviyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz. Dışarısı sıcak olsa da deniz biraz serin.” ifadelerine yer verdi.

Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

370
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

639
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

618
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

121
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

62
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

11
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

242
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir