Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterdi

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle Antalya'da hava sıcaklığı 39, nem ise yüzde 11 olarak ölçüldü. Kentin bazı noktaları ve otomobillerin termometreleri ise 42 dereceyi gösterdi.

BAZILARI PİKNİK YAPTI

Sıcak havada serinlemek isteten tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın ederken, denize girmeyenler ağaç gölgelerinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken, bazıları da ailecek piknik yaptı.

Sahil Yaşam Parkı içine kurulan ve yerden su püsküren fıskiyeler, çocukların eğlence mekanı oldu. Tatlı su ile serinleyen çocuklara aileleri de eşlik etti. Sıcaktan etkilenen sokak köpeklerine, vatandaşlar plastik kaplarla su bıraktı.

1,5 LİTRE SU YETMİYOR

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Eyüp Furkan Karadağ, İstanbul’dan geldiğini belirterek, “Antalya birkaç gündür çok sıcak. 42 dereceye ulaştı sıcaklık yakıyor. Ama ders çalıştığımız kütüphaneler klimalı. Aldığımız 1.5 litre su içmeye ve serinlemeye neredeyse yetmiyor.” dedi.

DENİZ SERİN

Sahilde yelken yapan Doğa Ölçen ise, “Hava çok sıcak ve poyraz var. Yazın her zamanki halini yaşıyoruz. Biz de burada, hava sıcak da olsa yelken yapıyoruz. Antalya’nın denizini seviyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz. Dışarısı sıcak olsa da deniz biraz serin.” ifadelerine yer verdi.