taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.628
Euro
6.38545
Altın
1321.245
Borsa
99363.62
Gram Altın
238.864

Antalya’da torbacı operasyonu: 16 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

İHA | 25.03.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

 

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Ekipler yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 17 zanlının yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirlenen adreslere geçtiğimiz Cuma günü baskın düzenleyen ekipler, O.S., N.E., Z.Ö., U.K., A.T., H.T., P.T., C.K., A.Ö., U.A., O.C.K., E.S., B.B., E.E. ve İ.B. isimli 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya’da torbacı operasyonu: 16 tutuklama

Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.B. ise Antalya’daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280,94 gram esrar, 6,60 gram kenevir tohumu, 10,81 gram kokain, 17,56 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 16 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, soruşturma kapsamında F.G., Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önceden tutuklandığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

582
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

132
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

456
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

308
Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

151
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

212
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir