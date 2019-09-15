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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Akseki-Manavgat karayolunda yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tepeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA | 15.09.2019 - 11:20..
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Akseki-Manavgat karayolunda Manavgat istikametine seyreden Nusrat Kutlu’nun kullandığı 07 NJP 22 plakalı otomobil, Gençler Mahallesi mevkiinde Ahmetler yol sapağına 400 metre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki yağmursuyu tahliye kanalını aştıktan sonra tepeliğe çıktı.

Bir süre tepelikte ilerleyen otomobil, ağaçlara çarptıktan sonra yol kenarında durabildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobil sürücüsü Nusrat Kutlu ile otomobilde bulunan Mustafa Özkan (52) yaralandı.

Ağır yaralanan Mustafa Özkan, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü Kutlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Özkan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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