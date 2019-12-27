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Antalya'da trafik kazası sonrası gazeteciye tepki

Manavgat'ta annesiyle yaya geçidinden karşıya geçen çocuk, otomobilin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü, gazetecilere çıkıştı.

İHA | 27.12.2019 - 14:44..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde, yolun sağından gelen otomobilin durup yol vermesinin ardından annesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 10 yaşlarındaki D.D. isimli çocuğa, yolun sol şeridinden gelen ve durmayan Ayşe D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği belirlenen D.D., olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesinin bir an bile elini bırakmadığı ve ağladığı gözlendi.

Yaya geçidinde çocuğa çarpan kadından gazetecilere tepki VİDEO

ARAÇTAKİ YAŞLI KADIN DA RAHATSIZLANDI

Diğer taraftan, kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan yaşlı kadın, kazanın etkisiyle tansiyonunun yükselmesi sonucu rahatsızlandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜDEN TEPKİ

Çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü Ayşe D., çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Basın mensubuna çekim yapmamasını söyleyen Ayşe D., "Burada haberlik bir şey yok. Haber bulamadığın için bu kazayı habermiş gibi çekiyorsun. Sen kimliğini söyle senden bunun hesabını mahkemede soracağım” dedi.

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