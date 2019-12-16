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Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Antalya'da meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 16.12.2019 - 04:19..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı.

Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

KAZADA YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

62 yaşındaki Telat Elmas, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde kalp masajı ile hayata döndüldü. Elmas, Antalya ya sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Elmas'ın kalbi yeniden durunca ambulanstan geri indirilerek müdahaleye devam edildi. Telat Elmas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki torun Telat Elmas ameliyata alınırken, Emine Elmas ve Aysel Elmas Antalya'ya sevk edildi. 3 yaralının da hayati tehlikesi devam ettiği bildirildi.

Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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