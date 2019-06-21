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Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

Turistleri Antalya Havalimanı'ndan alan tur midibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.

İHA | 21.06.2019 - 15:05..
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Antalya'da Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana gelen kazada Rus turistleri havalimanında alan sürücü, kavşakta başka bir araca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Kazada, ticari araç sürücüsü Hasan Ali Soytürk, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Karakuş, Mehmet Berk Ertekin, İsmet Efe Ertekin ve Gülşen Ertekin ile tur midibüsünde bulunan Rus turistler Maria Fırsova, Zalina Chubasheva, Rimma Pleshakova ve Vlademir Polukov yaralandı.

Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan, kazanın ardından tur midibüsünde bulunan turistler, valizlerini ve eşyalarını alarak kavşakta bulunan refüjde bir süre bekledikten sonra gelen bir başka tur midibüsü ile tatillerini geçirecekleri otellere götürüldü.

Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

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