Antalya'da tur minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
Manavgat ilçesinde tur minibüsünün kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerindeki Çolaklı Jandarma Kamp Kavşağı'nda, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyreden Yücel K. yönetimindeki 07 BIY 608 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Musa K. idaresindeki 07 BEJ 633 plakalı otomobile arkadan çarptı.
OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Gülizar Ö., Hamide K. ve 14 yaşındaki Elif Y. Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TURİSTLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Kaza yapan tur minibüsünün, Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri konaklayacakları otellere götürdüğü öğrenildi.
Kazada minibüste bulunan turistler fiziksel olarak yara almazken, yaşanan çarpışmanın ardından büyük panik yaşadıkları ve uzun süre olayın etkisini üzerlerinden atamadıkları gözlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.