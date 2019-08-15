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Antalya'da turist taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı

Antalya'da tur minibüsünün şeftali yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, tur minibüsünün şoförü ve minibüste bulunan 3’ü çocuk 5 İngiliz turist yaralandı.

İHA | 15.08.2019 - 12:25..
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Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Nuri Guzkaya’nın kullandığı 07 LGR 82 plakalı kamyona, Taşağıl kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette gitmekte olan Süleyman Kaya’nın kullandığı 63 ZR 434 plakalı tur minibüsünün arkadan çarptı.

Antalya'da turist taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı

5 TURİST YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 50 metre sürüklenirken kamyon, Taşağıl kavşağında refüje devrilmesiyle durabildi. Tur minibüsünün sürücüsü Süleyman Kaya ile tatillerini geçirecekleri otele gitmekte olan İngiliz uyruklu Tracy Hogan, Jan Mcroy, Oliver Mcroy, Thomas Mcroy ve Charlie Mcroy yaralandı.

Antalya'da turist taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı VİDEO

Antalya'da turist taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumu ağır olduğu bildirilen minibüs sürücüsü Süleyman Kaya Serik Devlet Hastanesine, İngiliz turistler ise Manavgat'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'da turist taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı

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