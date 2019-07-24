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Antalya'da turistin esnafla diyaloğu

Demre ilçesine kafile ile ziyarete gelen Rus turist, kaybolunca imdadına esnaf yetişti.

İHA | 24.07.2019 - 15:50..
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Antalya'da her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Noel Baba Kilisesi, (Aziz St.Nikolas Anıt Müzesi) ve Myra Antik Kenti ziyaretleri için Demre ilçesine gelen Rus kafileden ayrılan bir turist, bir süre sonra kayboldu.

Kiliseden 1,5 kilometre uzaklıkta esnaflara kaybolduğunu anlatmaya çalışan ve Türkçe bilmeyen turist ile yabancı dil bilmeyen esnaf arasındaki esprili diyaloglar güldürdü.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖSTERDİLER

Demre ilçesinde hırdavat malzemeleri ticareti yapan Yalçın Parmaksız ve arkadaşı Fatih Temel sohbet ederken iş yerine gelen Rus turist, kaybolduğunu anlatmaya çalıştığını yabancı dil bilmedikleri halde Türk misafirperverliğini gösterdiklerini belirtti.

"BU KADININ SİZDE NE İŞİ VAR DİYE AZAR BİLE İŞİTTİK"

Fatih Temel, “Arkadaşımla iş yerinde vakit geçirirken, kapıda birden turist belirdi. Yolunu kaybetmiş, Noel Baba Kilisesi'ni ziyaret sonrası otobüs ararken buralara kadar gelmiş. Biraz zor oldu ama derdini anladık, aracımıza aldık. Otobüsünü bulmak için Noel Baba Kilisesi'ne götürdük. Orada otobüsünü bulmak için epey uğraştık, hatta tur hosteslerinden azar bile işittik. ‘Bu kadının sizde ne işi var’ diye. Sonra eşiyle buluşturduk yolcu ettik" dedi.

"KEYİFLİ BİR ŞEKİLDE OTOBÜSÜNE ULAŞTIRDIK"

İş yeri sahibi Yalçın Parmaksız ise "Demre ilçesinde esnafım, yolunu kaybetmiş bir turist dükkanımıza geldi. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Turizm otelcilik mezunuyum, yabancı dil bilmem gerekirken, bunun eksikliğini bir kez daha hissetmiş oldum, ama elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Keyifli bir şekilde otobüsüne ulaştırdık. Bir kez daha böyle bir şeyle karşılaşsak yine yardımcı oluruz.” diye konuştu.

Antalya'da turistin esnafla diyaloğu

Antalya'da turistin esnafla diyaloğu

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