Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Ülkenin doğusu kışı, güneyi yeniden yazı yaşıyor.

Antalya'da ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 33 derecenin üstünde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine yol açtı.

Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıların doldurduğu plajda bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

AKŞAMLARI SERİN OLUYOR

Konyaaltı'nda denize girenler, suyun 22 derece olduğunu belirterek, "Akşamları biraz soğuk olabiliyor, ancak dalga ve su sıcaklığı yönünden deniz çok normal. Bu havalarda denize girilir. Bu ayın sonuna kadar hava ve su sıcaklığının aynı düzeyde devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.