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Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

DHA | 13.10.2019 - 12:41..
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Ülkenin doğusu kışı, güneyi yeniden yazı yaşıyor.

Antalya'da ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 33 derecenin üstünde seyretmesi, yerli ve yabancı turistlerin Konyaaltı sahiline akın etmesine yol açtı.

Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıların doldurduğu plajda bazıları denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

AKŞAMLARI SERİN OLUYOR

Konyaaltı'nda denize girenler, suyun 22 derece olduğunu belirterek, "Akşamları biraz soğuk olabiliyor, ancak dalga ve su sıcaklığı yönünden deniz çok normal. Bu havalarda denize girilir. Bu ayın sonuna kadar hava ve su sıcaklığının aynı düzeyde devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

Antalya'da turistler denizden çıkmıyor

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