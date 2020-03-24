Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, spor yapanlara ev sahipliği yaptı.

TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü.

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti.

Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.