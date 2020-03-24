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Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Kent merkezinde vatandaşlar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı. Az sayıda turist ise denize girip, sahilde güneşlendi.

DHA | 24.03.2020 - 14:54..
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Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, spor yapanlara ev sahipliği yaptı.

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü.

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

SOSYAL MESAFE KORUNDU

Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti.

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

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