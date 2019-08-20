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Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Aniden bastıran sağanak sonrası sahillerde renkli görüntüler oluştu.

İHA | 20.08.2019 - 18:29..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı gün içerisinde iki mevsimi birden yaşadı. Öğle saatlerinde 32 dereceyi aşan kavurucu sıcakların etkili olduğu ilçe, bir anda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağmur kısa sürede sağanağa döndü.

TURİSTLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağmur özellikle sahilde güneşlenen ve deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistleri hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede yağmurun şokunu üzerlerinden atan turistler, kaldıkları yerden deniz keyfi yapmaya devam etti.

Dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Bazıları da yağmur anını güneş şemsiyesinin altında geçirmeyi tercih etti.
Yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından Alanya yeniden güneşli havanın etkisi altına girdi.

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü VİDEO

"YAĞMURA RAĞMEN HERKES YÜZÜYOR VE EĞLENİYOR"

Hatay’da tatil için Alanya’ya gelen Özhan Akçam, yağmur olmasına rağmen deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Akçam, ”Şuanda sağanak yağış var. Öyle olmasına rağmen herkes yüzüyor ve eğleniyor. Alanya’yı çok seviyoruz. Hayat Alanya’da herkesi buraya davet ediyorum.” dedi.

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü

Antalya'da turistler sağanak yağmurda yüzdü






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