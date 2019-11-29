Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Terör örgütü PKK'nın İsveç'te düzenlenen etkinliğine katılan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, örgüte desteğini açık bir şekilde dile getirdi.

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Fransa, Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

EURO 2020 kura çekimi için Bükreş'te olan TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Fransa'nın turnuvada Türkiye ile karşılaşmak istemediğini söyledi.