Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde, yabancı turistleri taşıyan Yılmaz yönetimindeki 07 KM 924 plakalı otobüs, Kumluca çıkışı Sarıkavak Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı.
YAĞMUR NEDENİYLE ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole düştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. 25 kişinin bulunduğu otobüste 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.