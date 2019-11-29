taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.3218
Altın
1455.68
Borsa
106906.86
Gram Altın
268.939
Bitcoin
44545.02

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Kumluca ilçesinde 25 turisti taşıyan otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince, şarampole düştü.

İHA | 29.11.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde, yabancı turistleri taşıyan Yılmaz yönetimindeki 07 KM 924 plakalı otobüs, Kumluca çıkışı Sarıkavak Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı.

YAĞMUR NEDENİYLE ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole düştü.

Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü -1

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. 25 kişinin bulunduğu otobüste 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.


Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü -2

Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü -3

Turistleri taşıyan otobüs şarampole düştü -4

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

69
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

287
Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

157
Çankırı'da atanan müdüre şatafatlı karşılama

Çankırı'da atanan müdüre şatafatlı karşılama

232
Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

Araç içi yapay zeka, sigara içen sürücüleri tespit ediyor

56
Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

372
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir