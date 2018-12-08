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Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Manavgat ilçesinde sıcak hava etkisini gösterince turistler denize girdi.

DHA | 08.12.2018 - 21:19..
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Bir süredir etkili olan yağmurlu ve bulutlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla tatil yapan yabancı turistler, sahile akın etti. Turistlerden bazıları, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşarken, bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

ARALIK AYINDA DENİZE GİRDİLER

Plajda güneşlenen turistlerin bir kısmı otellerin animasyon ekipleri tarafından kurgulanan çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi, bir kısmı da yürüyüş yapmayı ve kitap okumayı tercih etti.

Denize giren ve plajda güneşlenen turistlerle zirvesi karla kaplı Toros Dağları'nın aynı kadrajda yer alması, ilginç görüntüler oluşturdu.

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

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