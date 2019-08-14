taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5934
Euro
6.257
Altın
1501.4
Borsa
99405.03
Gram Altın
269.755

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi

40 derece sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendini serin yerlere atıyor.

İHA | 14.08.2019 - 11:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da sıcaktan bunalanlar için 'Kar Dünyası' adı altında sıradışı bir yer hizmete girdi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK ADRESİ

Sadece yerli turistlerin değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Zaman zaman eksi 4 dereceye kadar düşen ama ortalama eksi 1 derece civarındaki ortama, dışarıdaki rahat yaz kıyafetlerinin aksine kalın montlarla giren tatilciler, doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkarıyor.

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Antalya'da yaz ayında kışı yaşayan tatilciler, içeride yer alan iglo ve buzdan yapılan heykel ile özel alanlarda çekindikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştiriyor.

Sıcaktan bunalan tatilciler, Antalya'daki 40 derece sıcaklığa maruz kalmadıkları bu yeni yeri beğendiklerini belirtti.

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi VİDEO

YER ANTALYA OLUNCA BURASI DAHA İYİ OLUYOR

Tatilini Antalya’da sürdüren İsmail Akman, “Yer Antalya olunca burası daha iyi oluyor. Dışarı da terliyoruz, buradan da çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.

Melike Akman da, “Dışarısı gerçekten çok sıcak. Burası çok güzel bir yer.” diyerek duygularını dile getirirken, çok eğlendiğini belirten Güneş Aydemir de, “Antalya zaten çok sıcak bir yer. Antalya’da böyle bir yere girmek çok güzel bir duygu.” diye konuştu.

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

71
ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

30
Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

48
Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

58
Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı

13
Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

40
Norveçliler cami önünde nöbete başladı

Norveçliler cami önünde nöbete başladı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir