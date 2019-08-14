Antalya'da sıcaktan bunalanlar için 'Kar Dünyası' adı altında sıradışı bir yer hizmete girdi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK ADRESİ

Sadece yerli turistlerin değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de akınına uğruyor. Zaman zaman eksi 4 dereceye kadar düşen ama ortalama eksi 1 derece civarındaki ortama, dışarıdaki rahat yaz kıyafetlerinin aksine kalın montlarla giren tatilciler, doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkarıyor.

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Antalya'da yaz ayında kışı yaşayan tatilciler, içeride yer alan iglo ve buzdan yapılan heykel ile özel alanlarda çekindikleri hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştiriyor.

Sıcaktan bunalan tatilciler, Antalya'daki 40 derece sıcaklığa maruz kalmadıkları bu yeni yeri beğendiklerini belirtti.

Antalya'da turistlerin eksi bir derecede kar keyfi VİDEO



YER ANTALYA OLUNCA BURASI DAHA İYİ OLUYOR

Tatilini Antalya’da sürdüren İsmail Akman, “Yer Antalya olunca burası daha iyi oluyor. Dışarı da terliyoruz, buradan da çıkmayı düşünmüyoruz” dedi.

Melike Akman da, “Dışarısı gerçekten çok sıcak. Burası çok güzel bir yer.” diyerek duygularını dile getirirken, çok eğlendiğini belirten Güneş Aydemir de, “Antalya zaten çok sıcak bir yer. Antalya’da böyle bir yere girmek çok güzel bir duygu.” diye konuştu.