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Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali

Alanya'da bir turiste kırmızı ışıkta araba çarparken, kaza sonrası turistlerin aynı şekilde yaya geçidinde kırmızı ışık ihlaline devam etmeleri dikkat çekti.

İHA | 18.07.2019 - 11:20..
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Antalya’nın Alanya ilçesinde D 400 karayolu İncekum mevkiinde, Adnan Y. idaresindeki 43 LU 178 plakalı araç trafik lambalarından karşıdan karşıya geçmek isteyen Rus uyruklu Petrova Livdmila’ya (69) çarptı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİNCE AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Petrova Livdmila için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Adnan Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali VİDEO


TURİSTLER YAYALAR İÇİN YANAN KIRMIZI IŞIĞA ALDIRIŞ ETMİYOR

Kazanın ardından bölgede bulunan turistlerin yaya geçidini kullanma şekilleri ise adeta yine ölüme davetiye çıkardı. Çift yönlü karayolunda yayalar için yeşil ışık yanarken, refüje kadar gelip yolun karşısına geçmek isteyen turistler, yayalar için yanan kırmızı ışığa aldırmadan yaya geçidini kullanmaya devam ettiler. Olası ikinci bir kaza ise sürücülerin dikkati sayesinde önlendi.

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali

Antalya'da turistlerin kırmızı ışık ihlali


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