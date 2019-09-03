Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Antalya'ya gelen yerli ve yabanı tuistler şehirde düzenlenen çeşitli partilerle yazın tadını çıkarıyor.

TURİSTLERİ COŞTURAN EĞLENCE

Hatta bazı otel ve turistik işletmeler, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle mekanlarına turist çekmeye çalışıyor. Bu kez şehirde bir otelin düzenlediği etkinlik turistleri oldukça eğlendirdi.

RENK VE KÖPÜK PARTİSİ BİR ARADA

Özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu ilçe merkezindeki bir otelde işletmeciler hem renk partisi, hem de köpük partisini bir arada yaptı.

Ellerindeki rengarenk tozları havaya fırlatıp, renk cümbüşü arasında dans eden yerli ve yabancı turistler, partinin devamında ise bembeyaz köpük içerisinde eğlenceye devam ediyor.

ANİMATÖRLER TURİSTLERİ TEMİZLİYOR

Yaklaşık 2 saat süren havuz başındaki eğlence sırasında otelin animatörleri ise ellerindeki hortumlarla köpükten ve renk cümbüşünden kurtulmak isteyenleri buz gibi suyla serinleterek temizliyor.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla hem fotoğraf hem de video çekerek ölümsüzleştiriyor. Go go dansçılarının şovları ise eğlencenin dozunu artırıyor.

"HEM EĞLENİYOR HEM DE SERİNLİYORLAR"

Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerimizi color (renk) partisi ve köpük partisiyle eğlendiriyoruz. Misafirlerimiz hem eğleniyor hem de serinliyor." dedi.