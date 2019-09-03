taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7885
Euro
6.3357
Altın
1527.4
Borsa
98140.49
Gram Altın
285.142

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Kemer ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, önce renk partisinde ardından da köpük partisinde coştu.

DHA | 03.09.2019 - 10:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'ya gelen yerli ve yabanı tuistler şehirde düzenlenen çeşitli partilerle yazın tadını çıkarıyor.

TURİSTLERİ COŞTURAN EĞLENCE

Hatta bazı otel ve turistik işletmeler, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle mekanlarına turist çekmeye çalışıyor. Bu kez şehirde bir otelin düzenlediği etkinlik turistleri oldukça eğlendirdi.

RENK VE KÖPÜK PARTİSİ BİR ARADA

Özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerin bulunduğu ilçe merkezindeki bir otelde işletmeciler hem renk partisi, hem de köpük partisini bir arada yaptı.

Ellerindeki rengarenk tozları havaya fırlatıp, renk cümbüşü arasında dans eden yerli ve yabancı turistler, partinin devamında ise bembeyaz köpük içerisinde eğlenceye devam ediyor.

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

ANİMATÖRLER TURİSTLERİ TEMİZLİYOR

Yaklaşık 2 saat süren havuz başındaki eğlence sırasında otelin animatörleri ise ellerindeki hortumlarla köpükten ve renk cümbüşünden kurtulmak isteyenleri buz gibi suyla serinleterek temizliyor.

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla hem fotoğraf hem de video çekerek ölümsüzleştiriyor. Go go dansçılarının şovları ise eğlencenin dozunu artırıyor.

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

"HEM EĞLENİYOR HEM DE SERİNLİYORLAR"

Otelin Eğlence Müdürü Hamza Kubal, "Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla özellikle Rus ve Ukraynalı turistlerimizi color (renk) partisi ve köpük partisiyle eğlendiriyoruz. Misafirlerimiz hem eğleniyor hem de serinliyor." dedi.

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Antalya'da turistlerin köpük partisi eğlencesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

211
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

71
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

70
Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

152
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

40
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

80
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir