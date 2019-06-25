Antalya'da' U' dönüşü zincirleme kazaya neden oldu

Antalya'da Side Mahallesi istikametinden gelip Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan B.O.’nun kullandığı 07 LNE 53 plakalı kargo aracı, kontrolsüz kavşakta ’U’ dönüşü yapmak isteyen M.O.’nun kullandığı 07 ABH 165 plakalı otomobile, ardından da park halindeki 07 LMB 62 plakalı otomobile çarptı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kazada 07 LMB 62 plakalı otomobil de çarpmanın şiddetiyle, önünde park halinde bulunan B-GE 6580 plakalı minibüse çarptı.

2 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

2 aracın hurdaya döndüğü kazada, kargo aracının sürücüsü B.O. ve kargo aracında bulunan kurye M.D.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.









