Antalya'da üç ayrı motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aynı saatlerde art arda 3 ayrı kaza meydana geldi. 3'ünün de motosiklet kazası olması dikkat çekti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Türkler Mahallesi’nde meydana gelen kazada; Mustafa Ş.'nin kullandığı 07 HVH 64 plakalı motosiklet, Alanya-Manavgat istikametine giderken tali yoldan çıkan Kenan A. yönetimindeki 76 AB 429 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mustafa Ş.’i ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alının sürücünün, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada, Bilal B. (30) idaresindeki 07 HAM 91 plakalı motosiklet, seyir halinde giderken direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu park halinde olan 07 MA 4260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bilal B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Bilal B.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAVŞAKTA KAZA YAPTILAR

Kaza, Seki Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Kerim S.(27) idaresindeki 07 NA 0272 plakalı otomobil, kontrol şekilde kavşağa girdiği iddia edilen Mehmet A. (71) kullandığı 07 NMG 39 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı.